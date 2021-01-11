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Иркутянин оплатил услуги ЖКХ, чтобы продать квартиру

Гражданин задолжал управляющей компании и энергоснабжающей организации – 154 тыс. рублей, сообщают в УФССП Иркутской области.

Доводы должностного лица Управления мужчина проигнорировал, равно как и оплату задолженности. В связи с этим, судебным приставом вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении квартиры неплательщика общей площадью 70 кв.м.  

- Гражданин явился на прием к должностному лицу Управления, так как при обращении в Росреестр получил отказ в оформлении сделки купли-продажи недвижимости. Должнику разъяснено, что запрет не будет снят до тех пор, пока долг не будет погашен полностью, - рассказывает судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Толмачева. 

Так как под угрозой была сделка по продаже имущества, в скором времени на депозитный счет отделения судебных приставов от гражданина поступили денежные средства в размере всей суммы задолженности. После их перечисления взыскателям ограничение было снято, гражданин продал свое имущество.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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