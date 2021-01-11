«Ростелеком» получил благодарность за поддержку юных художников в Иркутске

«Ростелеком» получил благодарность от «Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» за многолетнюю поддержку областного конкурса детского рисунка «Объекты культурного наследия Иркутской области: живые и утраченные».

В конкурсе участвовали воспитанники детских художественных школ региона. В своих работах юные художники отражают деревянную и каменную архитектуру Иркутской области, прибайкальские пейзажи, народные традиции.

«Этот конкурс развивает детское творчество, учит подрастающее поколение ценить и сохранять историческое наследие. Воплотить в жизнь столь значимый для Иркутской области в социальном и культурном плане проект было бы невозможно без участия “Ростелекома”. Лучшие рисунки стали иллюстрациями для календаря на 2021 год», — рассказал руководитель центра Григорий Ивлев. Он подчеркнул, что задача проекта — патриотическое и эстетическое воспитание молодых людей.

«Детские работы всегда несут радость и счастье, потому что их создатели талантливы, умеют видеть красоту и показывать ее другим, — прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Мы внимательно следим за творчеством юных художников, проводим в наших офисах персональные выставки, а в этом году, с учетом пандемии из-за коронавирусной инфекции, организуем виртуальную экспозицию творческих работ. Их смогут увидеть работники подразделений компании в регионе. В планах — и дальше поддерживать юные таланты Прибайкалья».

Григорий Ивлев отметил, что Центр рассматривает проведение выставок и в виртуальном формате, у которого есть неоспоримое преимущество — возможность экспонировать неограниченное число работ. «”Ростелеком” готов предоставить технические и интеллектуальные ресурсы для реализации проектов по онлайн-продвижению детского художественного творчества», — сообщил Юрий Тиман.