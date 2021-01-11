Ремонт трех пунктов весогабаритного контроля завершили в 2020 году

Пункты установлены на автомобильных дорогах Иркутск – Оса – Усть-Уда на 22-м километре, Иркутск – Усть-Ордынский на 48-м километре и Иркутск – Большое Голоустное на 20-м километре, сообщают в администрации области.

Всего в 2020 году на строительство новых автоматических пунктов в Иркутской области из регионального бюджета направлено 137 миллионов рублей.

В 2021 году на эти цели выделяется 180 млн рублей. Будет смонтировано еще три пункта весогабаритного контроля. Они появятся на автодорогах Черемхово – Голуметь – Онот, Тельма – Раздолье, Братск – Усть-Илимск.