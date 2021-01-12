Алюминий возвращается в часовое дело

Главным часовым трендом прошлого года стали часы Bvlgari Aluminium — переиздание моделей 22-летней давности, сообщает РБК.

В часовое дело алюминий вошел в 1937 году, когда канадская корпорация Aluminium Company of Canada задумалась о подарках для своих наиболее заслуженных сотрудников. Кто-то из компании обратился за содействием в фирму Henry Birks and Sons, которая владела сетью ювелирных и часовых магазинов в Канаде.

В наручных часах массового производства тоже использовали алюминий, но уже ввиду его дешевизны, а не малого веса. Так, в советские годы позолоченными алюминиевыми корпусами оснащались модели «Старт», а самые крупные мужские часы СССР «Урал» диаметром 40 мм делали из анодированного алюминия.

Фактически заново открыл этот металл для высокого часового дела дом Bvlgari, представив в 1998 году суперлегкие провокационные спортивные часы Diagono Aluminium на каучуковом ремне. Тем временем набирала обороты сложная часовая механика, и инженеры часовых компаний, преимущественно швейцарских, искали новые материалы для проектируемых моделей.

2020-й оказался важной вехой для алюминия. Компания Bvlgari перезапустила свой революционный алюминиевый проект Aluminium 22-летней давности. Часы Bvlgari Aluminium и Aluminium Chronograph получили актуальный дизайн в черно-белой гамме, 40-миллиметровый алюминиевый корпус с задней крышкой из титана и автоматические механизмы (оригинал 1998 года был кварцевым) — обе модели весят немногим больше 70 г.

Алюминий примерно на 40% легче титана, однако как базовый металл для часового дела годится меньше: он подвержен коррозии, а при непосредственном длительном контакте с кожей его соединения не всегда безопасны. Однако почти все негативные факторы можно устранить с помощью сплавов и композитов, содержащих алюминий, или же применением покрытий. Одно из таких покрытий — анодирование, делающее поверхность более прочной и износостойкой, к тому же анодированный алюминий можно окрашивать. Палитра практически не ограничена, что следует признать неоспоримым дизайнерским преимуществом. В связи с этим упомянем новинку Hublot 2020 года Big Bang Millennial Pink в корпусе из анодированного алюминия особого пастельного оттенка, востребованного у поколения миллениалов.