Скидки на самое важное в новом году – по картам Мир и Мир Maestro Банка «Приморье»

Путешествия, деловые поездки и страхование — cash-back на эти направления доступен клиентам Банка «Приморье» — пользователям карт Мир и Мир Maestro.

Полностью спланировать командировку или туристическую поездку в новом году удобно с онлайн-сервисом OneTwoTrip. Пользователям карт Мир и Мир Maestro при бронировании отелей и покупке билетов с помощью этого сервиса вернется cash-back 2%. Чтобы получить возврат средств, необходимо зарегистрировать карту «Мир» (или Мир Maestro)на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кешбэк»; оплатить путешествия на сайте mir.onetwotrip.com зарегистрированной картой «Мир». Акция действует с 6 июля 2020 г. по 6 июня 2021 г.

Для путешественников, предпочитающих покупать готовые туры, подойдет акция с туроператором TEZ TOUR: cash-back 5% от суммы покупки туров, за исключением приобретения авиабилетов и предложений по промо-тарифам . Чтобы получить возврат, нужно выбрать подходящий тур и оплатить его зарегистрированной картой «Мир» (Мир Maestro) на сайте. Акция действует с 17 декабря 2020 по 1 марта 2021 года.

Застраховать свое путешествие и получить cash-back 20% пользователи карт «Мир» (Мир Maestro) Банка «Приморье» могут, воспользовавшись услугами СК Allianz страхование. Возврат средств доступен при оплате полисов из разделов: Путешествия, Спорт, Недвижимость, исключая ипотечное страхование на сайте. Акция действует с 17 марта 2020 г. по 31 января 2021 г.