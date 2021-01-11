Банк ВТБ поблагодарил врачей и курьеров в своей новогодней рекламе

Звездные Деды Морозы и Снегурочки поздравили настоящих героев 2020 года в праздничных роликах банка ВТБ.

Банк ВТБ показал продолжение своей традиционной новогодней кампании. Напомним, что по сюжету первого ролика, который вышел в эфир еще до Нового года, Дед Мороз открыл школу волшебников, чтобы поздравить тех, кто целый год творил чудеса для других. Как и в прошлом году, продолжение сюжета телезрителям показали в новогоднюю ночь после полуночи.

Новыми помощниками Деда Мороза стали Светлана Ходченкова, Милош Бикович и Семен Слепаков. Все трое уже успели появиться в роликах ВТБ в 2020 году в составе «Команды ВТБ» — единой коммуникационной концепции банка. Но не они стали главными героями новогодней рекламы.

Уходящий год был необычным и непростым. По сюжету роликов, новому поколению Дедов Морозов и Снегурочек выпала честь поблагодарить настоящих героев 2020 года — врачей и курьеров.

Организовать праздник для тех, кто даже в новогоднюю ночь помогает другим и продолжает спасать жизни, оказалось довольно сложно. Но участники «Команды ВТБ» справились с задачей — соединили влюбленную пару курьеров и устроили концерт для врачей больницы, дежурящих в праздничные дни. Кульминацией кампании стала песня Семена Слепакова, оказавшаяся в этом году особенно актуальной.

Чтобы сделать истории более жизненными, было решено пригласить на съемки настоящих врачей и курьеров. Банк ВТБ благодарит за уделенное время, всестороннюю помощь и участие в съемках врачей ГК «Мать и дитя»: Ольгу Полякову, Михаила Антонца и Дмитрия Грапова, а также курьеров Кристину Фот и Максима Заболотнего.

Увидеть ролики можно в эфире федеральных телеканалов до 5 января и на официальном канале банка в YouTube.

Состав творческой группы

Банк ВТБ (ПАО)

Лариса Пономарева, руководитель департамента маркетинга и рекламы.

Елена Стерлигова, руководитель службы разработки креативных материалов.

Светлана Пантюкова, ведущий менеджер отдела разработки креативных материалов.

VMLY&R (агентство)

Григорий Акатов, Creative group head.

Константин Токарев, Creative group head.

Анна Хрекова, Client Services Director.

Алиса Борисова, Account Superviser.

Евгений Машинистов, Head of TV Production.

Кинокомпания НЕБО

Резо Гигинеишвили, режиссёр.

Овез Нарлиев, второй режиссер.

Семён Капш и Давид Гулордава, продюсеры.

Максим Осадчий, оператор-постановщик.

Федор Савельев, художник постановщик.

Сабина Джалалова, художник по костюмам.

Игорь Бойко, художник по гриму.

Иван Баранов и Александр Носков, сценаристы.