"Метр квадратный" обеспечит 95% гарантию одобрения ипотеки

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) значительно расширила территорию ипотечного брокера, подключив к нему 55 новых регионов. Теперь сервис доступен партнерам компании в 59 регионах страны. Благодаря ипотечному брокеру весь цикл сделки с недвижимостью можно провести 100% онлайн в режиме «одного окна». Для сделок с ипотекой уровень одобрения клиентских заявок вырастет в полтора раза по сравнению с прямым оформлением в банке — до 95%.

Ранее для оформления ипотеки сотрудники компаний-застройщиков прорабатывали по одной заявке с каждым банком. Теперь с помощью ипотечного брокера от «Метр квадратный» заявку можно отправить в несколько банков одновременно и в течение нескольких часов получить по ней решение. Уровень одобрения достигает 95%, что в 1,5 раза выше, чем при подаче напрямую в отдельные банки.

Ипотечным брокером «Метр квадратный» можно воспользоваться, зарегистрировавшись на сайте m2.ru . С помощью специальной формы составляется единая заявка, которая «нажатием одной кнопки» отправляется в несколько из 19 банков-партнеров (набор кредитных организаций зависит от региона). Получив одобрение по ипотеке, партнер «М2» может также воспользоваться интегрированными сервисами электронной регистрации и безопасных расчетов, которые позволяют провести сделку с недвижимостью быстро и полностью в режиме онлайн.

«Компании-застройщики, с которыми работает „Метр квадратный“, отмечают, что в их структуре продаж ипотечные сделки в последнее время доходят до 90%. Переход на дистанционный формат оформления сделок с ипотекой и использование возможностей ипотечного брокера позволит застройщикам сократить время, необходимое для оформления заявок на жилищный кредит и увеличит производительность сотрудников не менее, чем в 2 раза. В среднем на рынке уровень одобрения заявки на ипотеку составляет 65%, а у нас за счет нескольких партнеров он приближается к 95%, что недостижимо для платформ, предлагающих кредиты только одного банка. И крайне важно подчеркнуть, мы всегда следим за кредитной историей клиентов, не допуская случаев попадания в долговую зависимость», — комментирует генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Регионы, в которых представлен ипотечный брокер «Метр квадратный», согласно данным Банка России, в настоящее время обеспечивают более 93% всех выдач ипотеки на первичном рынке. Сервисом могут воспользоваться партнеры-застройщики, агентства недвижимости, частные риэлторы и физические лица.