Банк «Солидарность» запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Банк «Солидарность» запустил для физических лиц -клиентов Банка сервис оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).
Сервис доступен в мобильном приложении Банка для оплаты покупок в офлайн- и онлайн-магазине, чека в ресторане и кафе, других товаров и услуг везде, где есть опция оплаты по QR-коду. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица мгновенно с момента подтверждения оплаты.
Как оплатить покупки по QR-коду:
- В мобильном приложении выберите оплату по QR-коду.
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Если нет мобильного приложения, установите его по ссылке.
- В Вашем смартфоне откроется камера. Наведите камеру на QR-код так, чтобы он попал в рамку.
- Откроется экран перевода. При необходимости введите сумму и нажмите «Оплатить».
Для использования сервиса необходимо убедиться, что торгово-сервисное предприятие принимает оплату через сервис быстрых платежей (СБП). Для этого на кассе или ином месте должна быть размещена наклейка/знак с логотипом СБП.
Услуга для клиентов Банка «Солидарность» предоставляется бесплатно.
Подробнее о сервисе оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП): https://sbp.nspk.ru/business/