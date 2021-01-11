Банк «Солидарность» запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Банк «Солидарность» запустил для физических лиц -клиентов Банка сервис оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис доступен в мобильном приложении Банка для оплаты покупок в офлайн- и онлайн-магазине, чека в ресторане и кафе, других товаров и услуг везде, где есть опция оплаты по QR-коду. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица мгновенно с момента подтверждения оплаты.

Как оплатить покупки по QR-коду:

Для использования сервиса необходимо убедиться, что торгово-сервисное предприятие принимает оплату через сервис быстрых платежей (СБП). Для этого на кассе или ином месте должна быть размещена наклейка/знак с логотипом СБП.

Услуга для клиентов Банка «Солидарность» предоставляется бесплатно.

Подробнее о сервисе оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП): https://sbp.nspk.ru/business/