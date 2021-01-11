Упрдор «Прибайкалье» ликвидирует очаги аварийности на федеральных трассах Иркутской области

В 2020 году общий объем проектных работ составил 236 млн рублей, сообщают в организации.

В связи с развитием федеральной трассы Р-258 «Байкал» значительно увеличилась скорость движения автомобильного потока. При этом остались участки, где существующие параметры плана трассы, продольного уклона не соответствуют нормативным требованиям.

Из общего объёма проектно-изыскательских работ начальник технического отдела ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Алексей Пригорнев выделяет ряд объектов, принятые решения по которым на долгие годы будут обеспечивать комфорт и безопасность движения как автотранспорта, так и пешеходов, и создадут комфортную базу для развития градостроительной среды. По его словам, такими объектами являются участки, проходящие через Усть-Кут км 560 – км 564 и км 587 – км 593, реконструкция моста через реку Якурим и капремонт моста через реку Паниха.

Начало реализации этих проектов запланировано на 2021 год. Проектной документацией по указанным объектам предусматривается устройство тротуаров, пешеходного ограждения, канализирование транспортных потоков, освещение и асфальтобетонное покрытие. Все эти решения позволят увеличить скорость движения, в том числе транзитного транспорта. Аналогичные решения в 2020 году были предусмотрены и на других участках федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», проходящих по улично-дорожной сети Тулуна, поселка Средний и деревни Кузнецовка.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» формирует план проектных работ на следующий 2021 год. Лидером из будущих проектируемых объектов является капитальный ремонт вновь переданных федеральных участков автодороги А-331 «Вилюй» км 240 – км 246 (участок до плотины ГЭС) и км 256 – км 264 (за плотиной ГЭС), проходящих по улично-дорожной сети Братска. В декабре 2020 года подписан государственный контракт на разработку проектной документации с ООО «СибПроектНИИ». Разработка документации предусмотрена до конца 2021 года.