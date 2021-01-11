Успейте воспользоваться предложениями Примсоцбанка по акции «Рождественский подарок»

Акция «Рождественский подарок» стартовала в Примсоцбанке 1 декабря 2020 года прямо накануне праздников. Примечательно, что воспользоваться комплексным предложением по ипотечному, потребительскому и бизнес-кредитованию и сопровождению ВЭД можно до 31 января 2021 во всех офисах банка.



Собрать в одну акцию все праздничные предложения, которыми могут воспользоваться, как физические лица, так и юридические – это отличная идея. Если вы вдруг не успели приобрести подарки для близких или запланировали покупку квартиры, автомобиля или отпуск на начало 2021 года, у вас есть все шансы сделать это на выгодных условиях.



Итак, какие предложения в рамках акции «Рождественский подарок» сейчас продолжают действовать для физических лиц:



• Потребительский кредит «Рождественский» с праздничной, пониженной процентной ставкой 8,8% годовых. Срок кредита от 13 до 24 месяцев, сумма от 30 до 300 тысяч рублей. Подать заявку можно здесь;

• Акция «Ипотечная малина» с пониженным размером первоначального взноса и всего по двум документам. Минимальная сумма кредита 500 000 рублей, максимальная – 8 миллионов рублей. Процентная ставка составит 9% годовых. Срок кредитования от 3 до 30 лет. Подать заявку можно здесь;

• Автокредит «Подарочный» c пониженной ставкой – 9,9% годовых. Срок от 24 до 84 месяцев. Сумма кредита от 100 тысяч до 2 000 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос 15%. Подать заявку можно здесь.

• Вклад «Новогодний чулок» с повышенной процентной ставкой – 5,2%. Срок вклада 367 дней, минимальный первоначальный взнос 10 000 рублей. Открыть вклад можно здесь. Бонус всем клиентам, открывшим вклад от 1 000 000 рублей - скидка 20% на аренду сейфовых ячеек! Уточняйте подробности у консультантов банка при открытии вклада.



Для юридических лиц и ИП:



• Специальные условия для ВЭД. Для всех участников ВЭД в период с 01.12.2020 по 31.03.2020 г. специальные условия:

- Открытие счета в иностранной валюте – 0 руб.

- Постановка/принятие контракта на учет – 0 руб.

- Ведение текущего счета в иностранной валюте - 0 руб.

Получить консультацию специалиста вы можете здесь.

• Бесплатное обслуживание зарплатного проекта. Все клиенты, оформившие кредит или подключившие любой пакет РКО в период проведения акции, получают возможность подключиться к зарплатному проекту с бесплатным обслуживанием. Заявку на подключение к зарплатному проекту можно оставить здесь.

• Кредит для бизнеса под 7%. Сумма кредита – от 2 до 42 млн. рублей. Цели кредитования - на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок кредита- на пополнение оборотных средств - до 36 месяцев, на инвестиционные цели - до 48 месяцев. Отсрочка погашения основного долга - 6 месяцев. Подать заявку можно здесь.



Подробную информацию о сроках и условиях предложений по акции «Рождественский подарок» уточняйте в офисах банка, на официальном сайте или по телефону 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.