В преддверии Нового года Примсоцбанк запустил акцию на аренду сейфовых ячеек.



Согласно условиям, все клиенты, обратившиеся в банк за данной услугой, которая включает в себя оформление и пролонгацию договора, а также посещение ячейки, могут воспользоваться скидкой в размере 50% на заключение договора.

Отметим, скидка распространяется на аренду ячейки шестой категории (хранение ключей в электронном сейфе). Акция действует с 29 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.

Узнать тарифы на аренду сейфовых ячеек можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы – 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.