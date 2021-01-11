ПСБ запустил инвестиционное приложение «ПСБ Инвестиции»

ПСБ запустил для розничных клиентов инвестиционную платформу «ПСБ Инвестиции».

Теперь клиенты ПСБ со своего смартфона смогут совершать операции на финансовых рынках, просматривать структуру и состояние своего инвестиционного портфеля, следить за котировками финансовых инструментов, знакомиться с идеями аналитиков банка и многое другое.

Брокерский сервис ПСБ ориентирован как на опытных, так и на начинающих инвесторов. Начать инвестировать можно с любой суммы, ограничение по минимальному порогу для зачисления на брокерский счет не установлено. Открытие и обслуживание брокерского счета — бесплатно.

С помощью нового мобильного приложения клиенты ПСБ могут покупать и продавать биржевые паи инвестиционных фондов, акции и облигации российских компаний, а также валюту по биржевым ценам.

Встроенный аналитический модуль делает инвестиции еще удобнее. С его помощью клиент может следить за котировками в режиме реального времени, строить графики за выбранный период, создавать диаграммы распределения активов в портфеле, формировать отчет по прибыли с детализацией по счетам и типам активов. В приложении также доступны идеи аналитиков ПСБ по наиболее выгодным вариантам вложения средств.

Чтобы начать пользоваться новым приложением, клиенту ПСБ достаточно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет в ПСБ Мобайл и скачать «ПСБ Инвестиции» из AppStore и Google Play.

«С помощью приложения ПСБ наши клиенты могут инвестировать средства еще быстрее и проще, в любом удобном для них месте и в любое время. Интуитивно понятный, дружественный интерфейс приложения, набор опций и аналитика позволят и начинающему инвестору, и профессионалу избрать верную стратегию для приумножения капитала», - прокомментировала руководитель блока «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.