ПСБ предоставил госгарантии на 6 млрд долларов в рамках проекта «Арктик СПГ 2»

ПСБ как агент правительства РФ предоставил госгарантии на общую сумму более 6 млрд долларов США в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2».

Госгарантии предоставлены в качестве обеспечения по кредитам 15 лизинговых компаний, участвующих в реализации проекта. Средства привлекаются на строительство судов-газовозов сжиженного природного газа.

Таким образом, ПСБ реализовал агентскую функцию по вопросам предоставления государственных гарантий, возложенную на банк в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». При этом проектом закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» также предусмотрено выполнение ПСБ аналогичной агентской функции.

«В уходящем году ПСБ существенно расширил сферу деятельности, впервые став агентом правительства РФ по вопросам предоставления, сопровождения, администрирования и исполнения госгарантий. Мы рады поддержать столь масштабный и значимый для всей страны проект, а строительство новых судов-газовозов СПГ внесет существенный вклад в расширение не только судостроительной отрасли, но и поможет развитию Арктики как одного из приоритетных направлений развития экономики всей страны», - прокомментировал сделку председатель ПСБ Петр Фрадков.

Для справки:

«Арктик СПГ 2» – проект, связанный с производством сжиженного природного газа, который предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ).