Своя, экологичная, пушистая: Россельхозбанк оценил потенциал российского рынка новогодних хвойных деревьев

Потенциальный объем рынка новогодних хвойных деревьев в России оценивается на уровне 10 млрд рублей, подсчитали аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Развитию рынка будет способствовать, прежде всего, увеличение доли фермерских хозяйств как за счет импортозамещения, так и появления новых экоориентированных способов выращивания новогодних деревьев.

В настоящее время заготовками хвойных деревьев на уровне государства занимается Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Большинство хвойных, направленных ведомством на продажу в преддверии Нового года, срубаются во время расчистки территорий леса, например, под линиями электропередач. По данным Рослесхоза, в прошлом году лесничествами в регионах России было официально реализовано более 360 тыс. новогодних деревьев. Доля хозяйств, которые специализируются на выращивании хвойных деревьев под вырубку, составляет менее 1%. Это объясняется тем, что требуется до 8 лет, прежде чем деревья достигнут высоты в 1,5-2 м и будут готовы к продаже.

«Потенциал развития отечественного рынка новогодних деревьев высок в связи с обширными территориями, пригодными для выращивания хвойных. Мы оцениваем его потенциальный объем на уровне 10 млрд рублей. По мере насыщения продовольственного рынка отечественной продукцией, отрасль выращивания новогодних деревьев может стать более интересной как для фермеров, так и для государства. В первом случае для диверсификации бизнеса, во втором - как механизм освоения территорий, мало пригодных для аграрного растениеводства», - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

За последние 5 лет объем ввезенных в Россию хвойных деревьев в стоимостном и количественном выражениях вырос почти в три раза. На зарубежных «лесных красавиц» приходится около 5% отечественного рынка новогодних деревьев. В 2020 году, по оценке ЦОЭ, их стоимость составит более 6 млн долларов. Около 90% поставок приходятся на Данию и Польшу.

Натуральная VS искусственная

Массовое производство искусственных елок началось в 30-е годы прошлого века в Великобритании с попытки одного из производителей туалетных ершиков расширить свой ассортимент. В наше время искусственные елки в абсолютном большинстве случаев производятся в Китае.

В последние годы доля искусственных деревьев на российском рынке остается стабильной и составляет чуть больше 50%. Искусственные елки принято считать менее экологичными, так как они производятся с использованием невозобновляемых ресурсов и, как правило, выбрасываются на свалку, поскольку сделаны из нескольких материалов (разные пластики, метал), которые трудно разделить в процессе переработки.

«В этой связи идеальным вариантом, получающим все большее распространения в последнее время, может стать покупка или аренда выращенного в своем регионе дерева в горшке. После использования его можно посадить или вернуть производителю», - добавил Дальнов.

Для сравнения в США разведением деревьев под новогодние праздники занимаются около 15 тыс. хозяйств. В большинстве случаев это небольшие семейные фермы. Ежегодно они заготавливают для продажи около 25 млн деревьев. При этом объем американского рынка составляет более 2 млрд долларов. Обычно рынок стабилен, но в этом году наблюдается пик продаж - в кризисный период лесная красавица приносит в дом уют и комфорт семейного праздника.