В Иркутске бар нарушал карантинные меры во время новогодних праздников

В одну из ночей правоохранители проверили свыше 10 ресторанов и кафе. Нарушение выявили в баре, расположенном в Свердловском районе, сообщают в администрации области.

После 23 часов в заведении продолжался прием посетителей, работал диджей. К приезду полицейских в помещении находилось свыше 80 человек без средств индивидуальной защиты, а также не соблюдающих социальную дистанцию. Гостям предлагались кальяны и спиртные напитки.

Штраф для объектов общественного питания, являющихся юридическими лицами, составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение деятельность организации может быть приостановлена до 90 суток.