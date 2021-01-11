Работа.ру теперь в AppGallery

Сервис Работа.ру запустил мобильное приложение в AppGallery с учетом требований Huawei Mobile Services (HMS), сообщают в сервисе.

«Мы полностью переработали наше приложение и запустили его в AppGallery, радикально модернизировав клиентский опыт в сервисе. Это позволит нашей аудитории пользоваться теми платформами, которыми ей удобно. Для нас это очередной шаг к расширению аудитории сервиса, в данном случае благодаря владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR. Поиск работы прямо в смартфоне здесь и сейчас намного быстрее — все возможности нашего приложения доступны и для пользователей AppGallery», — прокомментировал Алексей Захаров, директор по продукту сервиса Работа.ру.

«Онлайн поиск работы сейчас как никогда актуален, и мы рады приветствовать приложение Работа.ру на платформе AppGallery. Теперь аудитория магазина приложений сможет полноценно пользоваться всеми функциями приложения. Развивая магазин AppGallery, мы внимательно подходим к вопросу актуальности и востребованности каждого приложения у нашей целевой аудитории. Мы рады сотрудничеству с Работа.ру и возможности предложить нашим пользователям удобный сервис для поиска работы», — говорит Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

Искать работу в приложении для соискателей удобнее и эффективнее. Авторизоваться на сервисе можно не только по номеру телефона или email-адресу, но и через одну из популярных социальных сетей или с помощью Сбер ID. Создавать или обновлять резюме можно прямо в смартфоне, а поиск подходящей работы упрощается фильтрами: по расстоянию от дома до работы, должности и отрасли, зарплате, опыту, графику и режиму работы.