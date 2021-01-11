Новости

В Иркутской области сохраняется режим повышенной готовности в связи с COVID-19

Ситуация с COVID-19 в регионе после новогодних праздников пока остается стабильной. Тем не менее расслабляться нельзя, сообщают в областной администрации.

– Важно соблюдать профилактические ограничительные меры. Прошу глав муниципалитетов ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией на своих территориях, – отметил Игорь Кобзев.    

Читайте также:

За прошедшие сутки в Бурятии 149 человек заболели коронавирусом
11 января 2021
Вспышку коронавируса зафиксировали в Усть-Кутском районе
11 января 2021

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 43,6 тысячи людей.

Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 86 (всего 16 015),
  • в Усть-Кутском районе – 51 (всего 2 521),
  • в Иркутском районе – 36 (всего 2 842),
  • в Усолье-Сибирском – 20 (всего 866),
  • в Слюдянском районе – 20 (всего 786).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 16 015,
  • Ангарск – 4 442,
  • Братск – 2 884,
  • Иркутский район – 2 842,
  • Усть-Кутский район – 2 521.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Екатерина Сливина: «Турпоток в Иркутскую область из-за пандемии сократится вдвое»
«Время отдыхать на Байкале» – 2020: Внутренний туризм решили развивать стратегически
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании