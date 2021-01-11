В Иркутской области сохраняется режим повышенной готовности в связи с COVID-19

Ситуация с COVID-19 в регионе после новогодних праздников пока остается стабильной. Тем не менее расслабляться нельзя, сообщают в областной администрации.

– Важно соблюдать профилактические ограничительные меры. Прошу глав муниципалитетов ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией на своих территориях, – отметил Игорь Кобзев.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 43,6 тысячи людей.

Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 86 (всего 16 015),

в Усть-Кутском районе – 51 (всего 2 521),

в Иркутском районе – 36 (всего 2 842),

в Усолье-Сибирском – 20 (всего 866),

в Слюдянском районе – 20 (всего 786).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: