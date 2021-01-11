В Иркутской области сохраняется режим повышенной готовности в связи с COVID-19

Ситуация с COVID-19 в регионе после новогодних праздников пока остается стабильной. Тем не менее расслабляться нельзя, сообщают в областной администрации.
– Важно соблюдать профилактические ограничительные меры. Прошу глав муниципалитетов ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией на своих территориях, – отметил Игорь Кобзев.
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11 января 2021
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 43,6 тысячи людей.
Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 86 (всего 16 015),
- в Усть-Кутском районе – 51 (всего 2 521),
- в Иркутском районе – 36 (всего 2 842),
- в Усолье-Сибирском – 20 (всего 866),
- в Слюдянском районе – 20 (всего 786).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 16 015,
- Ангарск – 4 442,
- Братск – 2 884,
- Иркутский район – 2 842,
- Усть-Кутский район – 2 521.