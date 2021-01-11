В Иркутской области накрыли наркопритон

32-летний хозяин частного дома предоставлял летнюю кухню своим знакомым для потребления запрещенных веществ, в том числе синтетического происхождения, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Потребление наркотиков происходило в то время, пока жена хозяина жилья находилась на работе.

По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.