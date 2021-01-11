В 2020 году количество выданных в Иркутской области микрозаймов выросло на 8%

По итогам 11 месяцев прошедшего МФО Приангарья выдали 347 339 займов, сообщает НБКИ.

В январе-ноябре 2020 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» в России (до 30 тыс. рублей) составило 16,70 млн единиц, что на 0,8% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2019 года - 16,83 млн ед.). Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов практически полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года.

При этом в ноябре 2020 года было выдано 1,72 млн. единиц микрозаймов, что на 13,1% больше, чем в ноябре 2019 года (1,52 млн ед.). Напомним, что в апреле 2020 года на фоне карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, падение выдачи микрозаймов по сравнению с мартом составило 26,4%.

В январе-ноябре 2020 года наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в:

Москве (775,8 тыс. ед.),

Московской обл. (690,4 тыс. ед.),

Краснодарском крае (610,1 тыс. ед.),

Свердловской обл. (608,3 тыс. ед.),

Кемеровской обл. (579,8 тыс. ед.).

При этом в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи микрозаймов. Самую серьезную динамику роста числа выданных займов за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

Кемеровская обл. (+14,4%),

Приморский край (+14,0%),

Московская обл. (+9,8%),

Москва (+8,3%),

Иркутская обл. (+8,2%).

В то же время часть регионов в топ-30 продемонстрировала сокращение количества выданных займов, в том числе:

Архангельская обл. (-20,9%),

Белгородская обл. (-14,5%),

Вологодская обл. (-14,2%).

«Выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась после сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Однако, стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах».