В 2020 году количество выданных в Иркутской области микрозаймов выросло на 8%

По итогам 11 месяцев прошедшего МФО Приангарья выдали 347 339 займов, сообщает НБКИ.
В январе-ноябре 2020 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» в России (до 30 тыс. рублей) составило 16,70 млн единиц, что на 0,8% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе-ноябре 2019 года - 16,83 млн ед.). Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов практически полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года.
При этом в ноябре 2020 года было выдано 1,72 млн. единиц микрозаймов, что на 13,1% больше, чем в ноябре 2019 года (1,52 млн ед.). Напомним, что в апреле 2020 года на фоне карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, падение выдачи микрозаймов по сравнению с мартом составило 26,4%.
В январе-ноябре 2020 года наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в:
- Москве (775,8 тыс. ед.),
- Московской обл. (690,4 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (610,1 тыс. ед.),
- Свердловской обл. (608,3 тыс. ед.),
- Кемеровской обл. (579,8 тыс. ед.).
При этом в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи микрозаймов. Самую серьезную динамику роста числа выданных займов за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:
- Кемеровская обл. (+14,4%),
- Приморский край (+14,0%),
- Московская обл. (+9,8%),
- Москва (+8,3%),
- Иркутская обл. (+8,2%).
В то же время часть регионов в топ-30 продемонстрировала сокращение количества выданных займов, в том числе:
- Архангельская обл. (-20,9%),
- Белгородская обл. (-14,5%),
- Вологодская обл. (-14,2%).
«Выдача займов «до зарплаты» полностью восстановилась после сокращения весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Однако, стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования – потребкредитах и кредитных картах».