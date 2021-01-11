На Верхнечонском месторождении добыта 80-миллионная тонна нефти

80-миллионная тонна нефти добыта на Верхнечонском месторождении в Иркутской области. Месторождение эксплуатируется с 2005 года компанией «Верхнечонскнефтегаз» (входит в НК «Роснефть»), сообщают в компании.

В 2020 году начато освоение трудноизвлекаемых запасов Преображенского горизонта, располагающегося на глубине 1600 метров.

Для бурения здесь применяются моторизированные роторные управляемые системы – современное поколение забойного бурового оборудования. Оно обеспечивает максимальную скорость проходки за счет силовой секции с минимальными рисками осложнений.

Применение технологии бурения многоствольных скважин «fishbone» и многостадийного гидроразрыва пласта позволили получить запускной дебит до 113 тонн в сутки. В пробуренных скважинах проводится цикл гидродинамических и геофизических исследований Преображенского горизонта для оценки его добычного потенциала. Вовлечение пласта в разработку позволит значительно увеличить жизненный цикл месторождения.

Верхнечонское месторождение уникально по геологическим условиям, поэтому при освоении месторождения применяются современные технологии.

В частности, для увеличения продуктивности скважин применяется технология обработки призабойной зоны пласта с закачкой ингибиторов солеотложений. Внедрение этой технологии позволило увеличить прирост к первоначальной продуктивности от 30 до 90%. Дебит скважин, прошедших обработку, увеличивается до четырех раз.

В 2020 году Верхнечонское месторождение перешло на новую стадию разработки – на кустовых площадках началась реализация программы уплотняющего бурения с целью увеличения нефтеотдачи Верхнечонского горизонта. Бурение дополнительных скважин позволит разрабатывать труднодоступные запасы.

Показатель продолжительности цикла строительства скважин в «Верхнечонскнефтегазе» - один из лучших в «Роснефти» и составляет около 40 суток. В августе текущего года была достигнута рекордная для данных геологических условий скорость суточной проходки 1058 метров. Также высоким является показатель межремонтного периода по добывающему фонду скважин, который превышает 2000 суток. Добычу верхнечонской нефти обеспечивают более 460 скважин, расположенных на 61 кустовой площадке.

Уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Верхнечонском месторождении составляет 97%, это один из самых высоких показателей в отрасли. Добиться такого результата позволила реализация уникального проекта по закачке попутного нефтяного газа в подземное хранилище. Кроме того, ПНГ используется для генерации электро- и тепловой энергии. Вся производственная и социальная инфраструктура полностью автономна и не зависит от внешних систем энергогенерации. Реализация газовой программы позволила значительно снизить использование дизельного топлива на производстве и минимизировать выбросы в окружающую среду. По результатам работы в области экологической безопасности по итогам прошлого года «Верхнечонскнефтегазу» присвоено звание «Эколидер» среди добывающих обществ НК «Роснефть».