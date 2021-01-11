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Полицейские Иркутской области выявили 6 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет

В праздничные дни сотрудники составили 45 административных протоколов, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

В ходе мероприятия стражи порядка проверили законность пребывания в Российской Федерации 208 иностранных граждан. По итогам проверок выявлено 6 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Составлено 45 административных протоколов. Кроме того, выявлены 42-летний гражданин Киргизской Республики и 23-летний гражданин Республики Таджикистан, которые предъявили отрывную часть бланка уведомления о прибытии с признаками подделки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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