К 1 сентября 2021 года школы Иркутской области обеспечат бесплатным горячим питанием

На сегодняшний день деньги на питание выделяются из федерального и регионального бюджетов, сообщают в администрации Иркутской области.

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручением Президента РФ все обучающиеся начальной школы Иркутской области питаются бесплатно. Из областного бюджета для софинансирования расходов выделено 391,4 млн рублей.

Всего в регионе 871 школа. На данный момент, по данным Роспотребнадзора, не имеют положительного заключения экспертизы 32 школы в шести муниципальных образованиях (Иркутск, Заларинский, Нукутский, Боханский, Осинский, Куйтунский районы).

Здесь горячую еду школьникам привозят или готовят в приспособленных помещениях. Для решения вопроса в этих школах, а также в 36 других, требующих модернизации, в 2021 году из регионального бюджета предусмотрены средства в размере 188,9 млн рублей. Деньги пойдут на обновление материально-технической базы имеющихся школьных столовых, пищеблоков, приобретение технологического и холодильного оборудования, ремонт помещений.