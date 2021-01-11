В Иркутской области прогнозируют до -49

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью и утром в южных, центральных, верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег.

Ветер западный, северо-западный, в северных районах юго-западный - 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки. Температура в течение суток -17,-22C, ночью при прояснении -27,-32C, днём местами -25,-30C. В северных районах ночью -32,-37C, в пониженных формах рельефа -40,-45C, в Катангском районе -44,-49C, днём -27,-32C, местами -37,-42C.