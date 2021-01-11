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Проект ученого ИГУ поддержан грантом Президента Российской Федерации

Проект в области нейрофизиологии, выполняемый под руководством ученого ИГУ кандидата биологических наук Дениса Аксенова-Грибанова, поддержан грантом Президента Российской Федерации, сообщают в пресс-службе вуза.

Проект «Трансляция потенциала психрофильных микроорганизмов озера Байкал для нейрофизиологии» направлен на поиск в экосистеме Байкала природных соединений, обладающих антиоксидантной и нейрогенезной активностью. 

За два года реализации проекта ученые планируют провести оценку биосинтетического потенциала холодолюбивых микроорганизмов. Будут проведены экспедиционные исследования и работы, связанные с развитием в ИГУ клеточной и молекулярной биологии. Запланировано активное использование масс-спектрометрической аналитической станции Agilent, установленной на биолого-почвенном факультете ИГУ. Также предполагаются стажировки основных исполнителей проекта. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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