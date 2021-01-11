К июню 2021 года в Иркутской области разработают план развития психиатрической службы

Такое поручение профильным ведомствам глава региона дал во время выездного совещания в Иркутской областной клинической психиатрической больнице № 1, сообщают в областной администрации.

Как доложил губернатору главный врач учреждения Анатолий Савиченко, в прошлом году выполнены работы по установке кнопок тревожной сигнализации в отделениях принудительного лечения с выводом на пульт ОВО Росгвардии РФ. Кроме того, установлены усиленные металлические двери, оборудованные видео вызывными панелями, а также отремонтировано ограждение здания.