Новое землетрясение произошло в Иркутске 12 января

Землетрясение зафиксировано в акватории озера Байкал утром 12 января в 05.32 утра по местному времени (0:32 мск.времени). Как сообщила пресс-служба МЧС, землетрясение произошло утром в Монголии, в эпицентре интенсивность сейсмособытия составила 8,7 балла.

Интенсивность подземного толчка в селе Орлик Осинского района Бурятии составила 6 баллов, в Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Позже были зафиксированы три афтершока после сильного землетрясения. Повторные толчки были замечены в 06:44, 07:02, 07:17, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Это уже четвертое землетрясение на Байкале с декабря, мощность которого превысила четыре балла. Первое произошло утром 10 декабря, в 5.44 по местному времени. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила 7.6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Второе землетрясение произошло в тот же день вечером. Оно было зафиксировано в 22:20 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 4 балла. Третье землетрясение зафиксировано в ночь на 17 декабря в 01.43 по местному времени. Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4-5 баллов, в Иркутске землетрясение ощущалось на 3 балла.