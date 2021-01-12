Новости

Новое землетрясение произошло в Иркутске 12 января

Землетрясение зафиксировано в акватории озера Байкал утром 12 января в 05.32 утра по местному времени (0:32 мск.времени).  Как сообщила пресс-служба МЧС, землетрясение произошло утром в Монголии, в эпицентре интенсивность сейсмособытия составила 8,7 балла.

Интенсивность подземного толчка в селе Орлик Осинского района Бурятии составила 6 баллов, в Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Позже были зафиксированы три афтершока после сильного землетрясения. Повторные толчки были замечены в 06:44, 07:02, 07:17, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Читайте также:

Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить соцобъекты после землетрясения
12 января 2021
Три повторных толчка после сильного землетрясения произошли в Иркутской области
12 января 2021

Это уже четвертое землетрясение на Байкале с декабря, мощность которого превысила четыре балла. Первое произошло утром 10 декабря, в 5.44 по местному времени. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила 7.6 баллов. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Второе землетрясение произошло в тот же день вечером. Оно было зафиксировано в 22:20 по местному времени. Его интенсивность в Иркутске составила 4 балла. Третье землетрясение зафиксировано в ночь на 17 декабря в 01.43  по местному времени. Эпицентр находился в 17 километрах от посёлка Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 4-5 баллов, в Иркутске землетрясение ощущалось на 3 балла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021":
Все материалы сюжета (32)


Реклама на сайте

Землетрясения в Иркутске: сейсмоустойчивость зданий
Непоколебимая 120-я. Александр Гончаров, АО «Сибавиастрой» о сейсмоустойчивости сборного железобетона
Землетрясение в высотке: 5 вопросов о том, стоит ли бояться стихии
«Победа» над сейсмикой: как построить надежный дом и не бояться землетрясений
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании