Новости

Произошедшее в Монголии землетрясение почувствовали жители Иркутска

Землетрясение произошло утром в Монголии около 05:32, его почувствовали жители Иркутска, сообщает ГУ МЧС России по Приангарью.

Магнитуда сейсмособытия – 6,8 балла. В эпицентре, который находился в 34 километрах от населенного пункта Турт, интенсивность составила 8,7 балла. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов.

По информации МЧС, разрушений и пострадавших в Иркутске нет.

Читайте также:

Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить соцобъекты после землетрясения
12 января 2021
Три повторных толчка после сильного землетрясения произошли в Иркутской области
12 января 2021

Как отмечается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение ощутили также жители Ангарска – город находится в 284 километрах от эпицентра.

Напомним, это первое землетрясение в 2021 году, которое почувствовали жители Приангарья. Ранее мощное землетрясение произошло 10 декабря 2020-го около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске были повреждены здания, на территории областного центра действовал режим повышенной готовности.
В этот же день около 22:20 произошло второе землетрясение, которое ощутили жители более 250 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области.
Следующее ощутимое сейсмособытие произошло 17 декабря, его эпицентр находился в акватории озера Байкал.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021":
Все материалы сюжета (32)


Реклама на сайте

Землетрясения в Иркутске: сейсмоустойчивость зданий
Непоколебимая 120-я. Александр Гончаров, АО «Сибавиастрой» о сейсмоустойчивости сборного железобетона
Землетрясение в высотке: 5 вопросов о том, стоит ли бояться стихии
«Победа» над сейсмикой: как построить надежный дом и не бояться землетрясений
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании