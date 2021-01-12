Произошедшее в Монголии землетрясение почувствовали жители Иркутска

Землетрясение произошло утром в Монголии около 05:32, его почувствовали жители Иркутска, сообщает ГУ МЧС России по Приангарью.

Магнитуда сейсмособытия – 6,8 балла. В эпицентре, который находился в 34 километрах от населенного пункта Турт, интенсивность составила 8,7 балла. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов.

По информации МЧС, разрушений и пострадавших в Иркутске нет.

Как отмечается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение ощутили также жители Ангарска – город находится в 284 километрах от эпицентра.

Напомним, это первое землетрясение в 2021 году, которое почувствовали жители Приангарья. Ранее мощное землетрясение произошло 10 декабря 2020-го около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске были повреждены здания, на территории областного центра действовал режим повышенной готовности.

В этот же день около 22:20 произошло второе землетрясение, которое ощутили жители более 250 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области.