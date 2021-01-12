Три повторных толчка после сильного землетрясения произошли в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о том, что на территории региона было зафиксировано три афтершока после сильного землетрясения, произошедшего ранее.

Повторные толчки были замечены в 06:44, 07:02, 07:17.

Основное сейсмособытие зафиксировали сегодня около 05:32. Его интенсивность в Иркутске составила 4-5 баллов. Эпицентр находился в Монголии.

Напомним, это первое землетрясение в 2021 году, которое почувствовали жители Приангарья. Ранее мощное землетрясение произошло 10 декабря 2020-го около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске были повреждены здания, на территории областного центра действовал режим повышенной готовности.