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Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить соцобъекты после землетрясения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что поручил главам муниципалитетов проверить соцобъекты после произошедшего 12 января землетрясения.

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По информации Кобзева, последствия сейсмособытия будут обсуждаться сегодня во время заседания КЧС.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло сегодня около 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Приангарье были зафиксированы еще три толчка.
Ранее мощное землетрясение произошло 10 декабря 2020-го около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске были повреждены здания, на территории областного центра действовал режим повышенной готовности.
В этот же день около 22:20 произошло второе землетрясение, которое ощутили жители более 250 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области. Следующее ощутимое сейсмособытие произошло 17 декабря, его эпицентр находился в акватории озера Байкал.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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