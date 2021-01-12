Бочонок виски как альтернатива акциям

На торгах в понедельник, 11 января, индекс МосБиржи впервые в своей истории поднялся выше уровня в 3500 пунктов.

На максимумах основной индикатор российского фондового рынка достигал отметки в 3505,26 пункта. Год обещает быть хорошим. Мягкая политика ФРС, вакцинация и, как следствие, победа над COVID-19 и рецессией. В мире сейчас слишком много свободных денег, что хорошо для сырья и акций «Ростелекома». Старые добрые бумаги, которым очень далеко до исторических максимумов.

Россия переходит на цифру, «Ростелеком» на этом очень неплохо заработает. «Газпром» также очень дешев, плюс, несмотря на убытки, компания, вероятно, не будет снижать дивиденды. Важный фактор для роста — запуск «Северного потока-2». Впрочем, вместо «Ростелекома» и «Газпрома», можно просто купить рынок акций в целом. Это снизит риски, хотя и уменьшит потенциальную доходность. Думаю, что в целом за год капитализация рынка может вырасти примерно на треть.

Есть ли альтернатива акциям? Есть — это бочонок виски. Виски дорожает стремительнее, чем хорошее вино и другие предметы роскоши. Из-за растущего спроса в Азии цена редкого виски выросла на 564% за последние 10 лет. Стоимость виски 95-летней выдержки на аукционах в последние годы доходила до $1-2 млн. Но, конечно, есть и риски. Понятное дело, что бочонок может треснуть или протечь. Вложения можно застраховать, но сам напиток в таком случае будет испорчен и не будет считаться настоящим виски. Стоимость бочки начинается от $11 000 и может достигать $700 000. Если в биткоинах, то это совсем немного.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»