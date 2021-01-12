Иркутянин выплатил задолженность по алиментам в 300 тыс. рублей, чтобы не лишиться машины

Гражданин на протяжении пяти лет исправно перечислял денежные средства. Однако, в сентябре 2019 года мужчина уволился с работы и перестал платить алименты. Накопленная сумма задолженности составила 296 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- При составлении судебными приставами акта описи и ареста транспортного средства марки Toyota Camry, 2002 года выпуска, с целью дальнейшей его реализации в счет погашения задолженности, мужчина оплатил алименты в пользу своего несовершеннолетнего сына, - пояснил начальник отделения Антон Леонтьев.

Впредь свои родительские обязанности гражданин обязался исполнять своевременно во избежание ограничения в праве управления транспортными средствами, ареста автотранспорта и запрета на регистрационные действия в отношении иномарки.