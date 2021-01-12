В Приангарье трех чиновников обвиняют в пособничестве черным лесорубам

Выйти на след недобросовестных чиновников правоохранителям удалось после задержания в марте 2020 года бригады лесорубов в Киренском лесничестве, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Следователи выяснили, что бизнесмен ввёл работников бригады в заблуждение, убедив их, что лес заготавливался на законных основаниях. Более того, оказалось, что предпринимателю в его противоправной деятельности покровительствовали должностные лица госучреждения, в обязанности которых входило выявление правонарушений в этой отрасли.

В результате следственных действий сотрудники УФСБ при участии спецподразделений Управления Росгвардии региона задержали руководителя и ещё двоих работников одного из территориальных госучреждений. Выяснилось, что чиновники заключили с предпринимателем договоры купли-продажи лесных насаждений для нужд местного населения с нарушением норм действующего законодательства.

Установлена причастность фигурантов к незаконной рубке свыше 7 тысяч кубометров древесины. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил 25 миллионов рублей.