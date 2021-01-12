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Иркутяне предпочитают смартфоны дороже, чем жители Москвы и Петербурга

МТС проанализировала розничный рынок смартфонов по итогам 2020 года. По оценке аналитиков, несмотря на краткосрочное падение спроса во втором квартале, продажи гаджетов показали положительную динамику. При этом, средняя стоимость смартфона у жителей Приангарья показала рекордный рост и составила 22 135 рублей, что на 5 735 рублей больше прошлогоднего показателя. По итогам 2019 года, средняя стоимость равнялась 16 400 рублей. 

В целом, по России в сравнении с прошлым годом рост составил 2,3% в натуральном выражении и 14,3% в денежном. Аналитики объясняют тренд тем, что пандемия в 2020 году ускорила продажи современных гаджетов, а потребительский спрос на смартфоны активно переходит в онлайн. Количество проданных мобильных устройств через интернет увеличилось на 60%. 

Россияне стали реже покупать модели от C-брендов стоимостью менее 5 000 рублей, их продажи сократились на 15%. Иркутяне чаще выбирали девайсы среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Количество купленных гаджетов дороже 50 000 рублей в 2020 году выросло на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Увеличивается спрос на большие дисплеи — продажи устройств с диагональю экрана от шести дюймов в России показали рост на 50% по сравнению с 2019 годом. 

Что касается средней стоимости мобильных устройств в России, она увеличилась на 12% до 18 500 рублей. В Приангарье эта цифра выросла на 26% и составила 22 135 рублей. Для сравнения, в Москве покупали гаджеты на 3 000 рублей дороже среднероссийской стоимости — за 21 852 рубля. Покупатели из Санкт-Петербурга выбирали модели в среднем за 22 085 рублей. 

ТОП-5 смартфонов в 2020 году в Иркутской области по объему продаж в натуральном выражении:  

  • Samsung с долей - 28%  
  • Honor - 21% 
  • Xiaomi - 19%  
  • Apple - 11% 
  • Huawei - 6,4% 

ТОП-5 смартфонов в 2020 году в Иркутской области по объему продаж в денежном выражении:  

  • Apple — 36% 
  • Samsung — 28% 
  • Honor — 13,5% 
  • Xiaomi — 13%  
  • Huawei — 4%.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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