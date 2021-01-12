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Павла Писарева назначили министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Павел Писарев родился в 1978 году в селе Чернышевка Приморского края. В 1998 году окончил сельскохозяйственный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», сообщают в администрации области. 

В 2004 году – Хакасский технический институт – филиал Красноярского государственного технического университета, где получил инженерное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2016 году окончил еще один вуз – Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по специальности «Менеджмент». 

Трудовую деятельность начал в 1998 году мастером участка в ПСК «Монолитсаянстрой». В этой организации работал также в качестве прораба и начальника участка. С 2001 по 2005 год занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах. 

Затем был сначала проректором по строительству и ремонту в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова, после генеральным директором Некоммерческой организации «Республиканский фонд жилищного строительства», заместителем министра по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия, директором республиканского Управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект». 

Был Членом Общественной палаты Республики Хакасия в трех созывах. Включен в национальные реестры специалистов в области строительства (НОСТРОЙ), в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ). Имеет общественные и ведомственные награды. В 2019 году Павлу Писареву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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