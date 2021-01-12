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Мэрия Иркутска заявила об отсутствии повреждений зданий из-за землетрясения

Администрация Иркутска на официальном сайте сообщила об отсутствии повреждений зданий из-за землетрясения, которое произошло сегодня в 05:32.

«Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории города, работают в штатном режиме. В случае поступления заявок от жителей сотрудники управляющих организаций и представители административных округов приступят к обследованию жилищного фонда», – говорится в сообщении.

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Ранее объекты города были проверены по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло сегодня. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще три афтершока.
В 2020 году мощное землетрясение произошло 10 декабря около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске были повреждены здания, на территории областного центра действовал режим повышенной готовности.
В этот же день около 22:20 произошло второе землетрясение, которое ощутили жители более 250 населенных пунктов Республики Бурятия и Иркутской области. Следующее ощутимое сейсмособытие произошло 17 декабря, его эпицентр находился в акватории озера Байкал.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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