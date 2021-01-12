За прошедшие сутки в Бурятии 151 человек заболел коронавирусом

С начала пандемии в республике новой инфекцией заболели 27 703 человека.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 12 января выявлен 151 заболевший коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 27 703.

Из 151 нового случая COVID-19: 106 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 968 пациентов, наблюдается 2 543 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 24 925 (+131) человек.

За последние сутки в регионе 3 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 626 человек.