Обстановка с пожарами в 22 районах Иркутской области находится на особом контроле МЧС

В них наблюдается рост пожаров и гибели людей, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Наиболее сложная обстановка – в областном центре, в Иркутском, Усольском, Ангарском и Усть-Илимском районах. С начала года в городе Иркутске произошло 39 пожаров, погибли два человека. В населённых пунктах и садоводствах Иркутского района – 23 пожара, погибли два человека. Также по два человека погибли на пожарах в Ангарском и Усть-Илимском районах.

За прошедшие сутки в регионе произошло 14 пожаров. Рост числа пожаров в населённых пунктах региона продолжается. С начала года зарегистрировано 219 пожаров. Это на 47 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.