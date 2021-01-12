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Разработчик «Спутника V» планирует начать испытания вакцины от COVID-19 на детях

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Разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» центр имени Гамалеи планирует через два месяца подать документы в Минздрав РФ для получения разрешения на исследование лекарства на детях, пишет ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«По поводу исследования вакцины у детей: очень активно ведется работа по подготовке документов <...>, надеюсь, в течение полутора-двух месяцев она будет завершена в плане написания. Через два месяца в лучшем случае подадим документы в Минздрав на рассмотрение для получения разрешения», – приводятся в сообщении слова ученого.

Он также отметил, что приступить к испытаниям можно будет после завершения всех исследований на взрослых, они входят в третью фазу испытаний. Она продолжается сейчас и завершится в апреле-мае 2021 года.

Напомним, «Спутник V» – это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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