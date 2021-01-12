«Деметра-Холдинг» приобрел более 75% группы компаний Smartseeds

ООО «Деметра-Холдинг» закрыло сделку по приобретению 75,01% доли группы компаний Smartseeds (ООО «СмартКонтракт» и ООО «Умные зерна»).

Приобретение контрольного пакета группы компаний Smartseeds отвечает стратегии цифровой трансформации «Деметра-Холдинг» в части повышения прозрачности рынка перевозок зерна, создания современных и удобных цифровых сервисов в зерновом бизнесе.

Компания в партнерстве с Группой ВТБ планирует развивать новые форматы и технологическую инфраструктуру зернового рынка, что в дальнейшем может стать основой для создания более широкой линейки передовых цифровых продуктов для грузовых перевозок.

«Цифровизация зернового бизнеса — это одна из важных тенденций развития отрасли, от уровня технологичности и диджитализации компаний напрямую зависит конкурентоспособность. Инструменты нового цифрового сервиса позволяют сельхозпроизводителям уже сегодня повысить эффективность бизнес-процессов, сократить операционные расходы и минимизировать риски, а владельцам транспорта для перевозки зерна — экономить ресурсы и время при поставках сельхозпродукции. Совершенствование технологических платформ и развитие инновационных цифровых решений станут приоритетной частью стратегии бизнеса компании», — отметил генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг» Виталий Сергейчук.

Сервис Smartseeds работает по принципу «Uber для зернового рынка», с его помощью можно заказывать перевозки, бронировать время разгрузки на зерновых терминалах, отслеживать перемещение грузов. Платформа обеспечивает прозрачное ценообразование, предоставляет заказчикам качественный транспорт и осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота.

На сегодняшний день в системе Smartseeds зарегистрировано около 8000 перевозчиков. Компания является ведущей цифровой платформой для перевозок зерна в России.