Иркутские ученые зафиксировали 33 повторных толчка после землетрясения в Монголии

Правительство Иркутской области сообщило о том, что после землетрясения, эпицентр которого находился в Монголии, ученые Института земной коры СО РАН зафиксировали 33 афтершока.

Эти данные были получены к полудню и озвучены на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло сегодня. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще три афтершока.

В 2020 году мощное землетрясение произошло 10 декабря около 05:44. На территории Иркутской области ощущались толчки в 5-6 баллов, в эпицентре – в 7,6 балла. После ЧП в Иркутске были повреждены здания, на территории областного центра действовал режим повышенной готовности.