Империю за капусту: кто они, самые знаменитые фермеры в истории?

Сельское хозяйство издревле служило человеку не только источником качественных продуктов питания, но и зачастую любимым занятием. Кому-то фермерство дает покой и умиротворение, а кто-то строит на нем карьеру и бизнес.

Россельхозбанк собрал истории людей, которых разделяют эпохи, языки, судьбы и даже континенты, а объединяет – любовь к земле. Известность во всем мире они получили в первую очередь как политики и деятели шоу-бизнеса. Однако каждый из них также занимался и сельским хозяйством – кто-то в качестве хобби, а кто-то из него вышел. Сейчас освоить благородную профессию агрария стало гораздо проще. Общероссийский образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера» помогает научиться профессионально вести фермерское хозяйство даже тем, кто раньше не сталкивался с этой отраслью. Теперь каждый может практически «с нуля» не просто начать сельский бизнес, но начать его успешно – и для этого необязательно быть суперзвездой с большими деньгами.

Уголок умиротворения

Пример римского императора Гая Аврелия Валерия Диоклетиана доказывает, что современное понятие «дауншифтинг» существовало еще в далёком прошлом. Пробыв правителем могущественной державы более 30 лет (с 284 по 305 гг.), Диоклетиан вдруг добровольно отказался от престола. На какие же важные дела Диоклетиан променял руководство страной? Современным языком мы бы ответили – на ведение личного приусадебного хозяйства. Вскоре римская знать попросила Диоклетиана вновь подняться на политическую орбиту, но ушедший на покой бывший император парировал: «До царства ли мне теперь? Человеку не поспеть с огородом управиться, а вы лезете с пустяками». Диоклетиан добавил, что если бы в Риме увидели капусту, которую он «вырастил своими руками», ему бы не посмели предложить «заменить этот уголок умиротворения и счастья на мир, полный жадности».

«Хозяйство моё идёт хорошо»

Хозяйство мое идёт хорошо – так писал Лев Николаевич Толстой А.А. Фету. Со школьной скамьи мы знаем, что «матёрый человечище» уделял внимание как интеллектуальному труду, так и физическому – крестьянскому. И. Е. Репин, запечатлевший писателя за работой на полотне «Пахарь Л.Н.Толстой на пашне», вспоминал историю создания картины: «В один жаркий августовский день, в самую припеку, после завтрака Лев Николаевич собирался вспахать поле вдовы… Шесть часов, без отдыха, он бороздил сохой черную землю, то поднимаясь в гору, то спускаясь по отлогой местности к оврагу».

В усадьбе Льва Николаевича в Ясной Поляне сохранились свидетельства его увлечения сельским хозяйством: пасека, сады, леса, теплица. Великий писатель разводил пчёл, лошадей и даже японских свиней. Интересно, что три четверти яблоневых садов в усадьбе Толстой посадил собственноручно. Хозяйство Лев Николаевич, естественно, вёл не только для души: например, в конце 1850-х гг. он продал 250 кадок слив, груш и других плодов.

В американские князи

В американской политической традиции фермерство занимает видное место, и его можно назвать настоящим президентским занятием. Первый глава государства и один из «отцов-основателей США» Джордж Вашингтон в Виргинии выращивал табак, разводил свиней, рыбу, готовил яблочный сидр. Он самостоятельно изучал литературу по ведению сельского хозяйства и уделял большое внимание повышению плодородности почвы.

Занимались фермерством и другие президенты США – Джимми Картер, Томас Джефферсон, Джеймс Монро, Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт и т.д. Из самых свежих примеров – огород с помидорами и картофелем, который на лужайке Белого дома устроила жена Барака Обамы Мишель.

Богатые тоже пашут

Оскароносная прима Голливуда Николь Кидман известна не только ролями в кино, но и тем, что разводит альпак, кур и коров, а также делает варенье на экоферме площадью 45 гектар в окрестностях Сиднея. Сравнительно неподалеку на том же континенте живет тихой семейной жизнью – также на ферме – известнейшая певица и автор песен Лиза Джеррард, в умиротворении природы вдохновляясь на новые шедевры. Австралия вообще кажется местом, буквально активирующим у знаменитостей ген фермерства. Так, не остался в стороне и Рассел Кроу, еще в 1996 году купивший землю в глубинке страны, где его знают не как суперзвезду, а как просто «дядю Расса», который разводит кур, коров и даже кенгуру. А вот американская телеведущая Опра Уинфри к фермерству относится не просто как к хобби, а как к настоящему делу жизни. Для этого она приобрела землю на гавайском острове Мауи, где работает собственными руками. Теперь склон потухшего вулкана Халикала украшают свекла, капуста, картофель, морковь и другие овощи – в общем, как у самой обычной российской бабушки. Своими успехами в огородничестве Опра Уинфри щедро делится с подписчиками в социальных сетях.

Отечественные традиции

Кто не знает знаменитого фотоснимка Никиты Сергеевича Хрущёва с початком кукурузы? Интерес к АПК у руководителя страны не исчез и после ухода с политической арены. На своей даче Хрущёв увлеченно занимался сельским хозяйством, выращивал овощи, собственноручно строил теплицы. А на открытом грунте у бывшего генсека росли картофель, тыква, укроп и, конечно, кукуруза.

Пожалуй, помимо работы в качестве мэра Москвы Юрий Михайлович Лужков запомнится и как человек, страстно увлеченный сельским хозяйством. Он даже запатентовал улей собственной конструкции. После ухода с поста мэра столицы Лужков стал заниматься своим хобби еще активнее, продолжил разводить пчёл в агрокомплексе под Калининградом. «Близость ульев к цветущим полям гречихи или рапса не только обеспечивает производство полезнейших сортов меда, но и способствует увеличению урожая зерновых», – сообщала о ходе дел пресс-служба бывшего мэра.

Направления, которыми занимались или занимаются герои статьи, востребованы и в современной России. Именно на основе актуальности конкретных направлений сельского хозяйства в каждом конкретном регионе и составляется перечень специальностей для обучения в «Школе фермера». Так, в сентябре 2020 года образовательный проект Россельхозбанка стартовал на базе ведущих ВУЗов в четырех пилотных регионах – Ставропольском крае, Башкортостане, Московской и Новосибирской областях, где студенты обучались в том числе разведению крупного рогатого скота, пчеловодству, тепличному бизнесу, овцеводству. И проект уже принёс первые плоды: в декабре этого года выпускники разработали бизнес-проекты и теперь приступают к их реализации.

В 2021 году «Школа фермера» Россельхозбанка продолжит дарить знания будущим аграриям, охватывая новые регионы и внедряя формат онлайн-обучения. Кто-то получит новые умения и станет вести хозяйство эффективнее, а кто-то обретет себя в новой профессии в непростое время.

А для еще более эффективного ведения агробизнеса служит запущенная в уходящем году цифровая экосистема Своё фермерство – целая онлайн-вселенная с практичными сервисами для предпринимателя.