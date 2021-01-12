Россельхозбанк получил награду J.P. Morgan Bank за качество и скорость межбанковских переводов

Россельхозбанк получил награду J.P. Morgan Bank за высокое качество валютных переводов в 2020 году. Награда Quality Recognition Award присуждается Банку второй год подряд за высокий уровень стандартов оформления межбанковских переводов в долларах США в соответствии с международными правилами сквозной автоматизированной обработки платежей (STP).

29 декабря 2020 Москва. J.P. Morgan Bank вручил АО «Россельхозбанк» ежегодную награду за высокое качество и скорость проводимых платежей в 2020 году. Награда Quality Recognition Award присуждается банкам-корреспондентам, в которых уровень автоматической обработки платежей превышает 97-98%. Уровень автоматической обработки платежей Россельхозбанка по итогам 2020 года составил 98,88%.

«Мы благодарим основного партнера Банка по переводам в долларах США J.P. Morgan Chase Bank за высокую оценку нашей работы. Полученная Банком награда еще раз подтверждает высокое качество обработки валютных платежей Россельхозбанком, скорость прохождения которых является важной составляющей для успешной внешнеэкономической деятельности клиентов Банка. Мы намерены и далее поддерживать высокий уровень сервиса для наших клиентов», – отметил Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

J.P. Morgan Chase Bank, N.A. присуждает подобные награды своим клиентам в нескольких номинациях с 1997 года. Ежегодно менее 1% банков, проводящих платежи через J.P. Morgan Chase Bank, N.A., удостаиваются признания качества платежей от одного из ведущих финансовых институтов мира.