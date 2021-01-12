Троих чиновников из Иркутской области задержали по делу о рубке леса на 25 млн рублей

Полиция Иркутской области на своей странице в Instagram сообщила о задержании троих чиновников из-за причастности к делу о нелегальной рубке леса на 25 миллионов рублей в регионе.

Установлено, что руководитель одного местного госучреждения и двое его работников помогли местному бизнесмену незаконно срубить более 7 кубометров древесины.

«Чиновники заключили с предпринимателем договоры купли-продажи лесных насаждений для нужд местного населения с нарушением норм действующего законодательства»,– говорится в сообщении.

Выйти на след подозреваемых удалось после задержания бригады лесорубов, которые нелегально заготавливали древесину на территории Киренского участкового лесничества. Бизнесмен, который организовал эту рубку, заявил рабочим, что они рубят деревья законно.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкции которой предусматривают до 7 лет колонии.

Один из чиновников по ходатайству следствия заключен под стражу, еще два должностных лица и предприниматель находятся под подпиской о невыезде.