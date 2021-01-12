В 2020 году в Иркутской области на 27,4% выросли продажи подержанных автомобилей

В 2020 году продажи подержанных автомобилей в Иркутской области выросли на 27,4% по сравнению с 2019 годом, выяснили эксперты Авито Авто. Средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась за год на 5,4% и составила 295 000 рублей. В топ-10 наиболее продаваемых в области автомобилей вошли четыре модели АвтоВАЗа.

Изменение продаж и цен

По итогам 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты Авито Авто, среди причин роста – подорожание новых автомобилей, отложенный спрос после периода самоизоляции, а также перебои с поставками новых автомобилей от производителей.

Средняя цена подержанного автомобиля по России в 2020 году составила 290 000 рублей – на 7% больше, чем год назад. Увеличение стоимости произошло как по причине повышения спроса, так и по причине колебаний курсов валют и связанного с ними увеличения издержек большинства игроков авторынка.

Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам года зафиксированы в Московской и Ленинградской областях: 435 000 и 380 000 рублей соответственно. Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в этом регионе составила 190 000 рублей). В Иркутской области средняя цена составила 295 000 рублей.

В абсолютных показателях, как и в прошлом году, больше всего автомобилей было продано в Московской области (15,06%), на втором месте Краснодарский край (6,66%). Ленинградская область лишь на третьем месте по количеству купленных машин (6,01%), пятерку замыкают Ростовская область и Татарстан (по 3,6% соответственно). На Иркутскую область приходится 0,52% продаж.

По сравнению с прошлым годом рост составил 27,4%. При этом лидерами по росту продаж среди регионов стали Новосибирская область, где было продано на 39% больше автомобилей, чем в 2019 году, Алтайский край, где благодаря доступным ценам продажи повысились на 31%, и Красноярский край, где повышение числа проданных автомобилей составило также чуть меньше 31%.

Самые продаваемые марки, модели и сегменты

Так же, как и в 2019, в 2020 году самыми продаваемыми практически во всех регионах страны стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA) со средней ценой 110 000 рублей, которая изменилась менее чем на 1% в сторону увеличения.

В Иркутской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota со средней ценой 315 000 рублей, ВАЗ (LADA), Nissan, Honda и Mitsubishi.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в Иркутской области лидерство уже более года удерживают Toyota Corolla и Toyota Camry. ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) занимает третье место со средней ценой 150 000 рублей. Toyota RAV4 по сравнению с прошлым годом поднялся в рейтинге продаж на два пункта, обогнав Ford Focus и Toyota Mark II.

Как и по итогам 2019 года, самая большая доля покупателей (28%) отдают предпочтение автомобилям среднего (С) класса, 27% - малого (B) класса. На третьем месте по популярности – кроссоверы (SUV, 20% продаж), на четвертом – большие семейные автомобили (D, 7% продаж).