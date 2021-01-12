Аэропорту в Иркутске не нашли исполнителя

По итогам конкурса на развитие авиаузла в Иркутске исполнитель не определён. Ранее тендер выиграло ООО «Алмаз», снизив начальную цену контракта более, чем в три раза. В установленные законодательством сроки победитель не направил заказчику подписанный проект контракта или протокол разногласий, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта, сообщают в областной администрации.

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, в настоящее время прорабатываются варианты формы нового конкурсного отбора квалифицированного консультанта для привлечения инвестиций на развитие авиационного узла города Иркутска.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на ремонт иркутского аэропортового комплекса требуется около 10 млрд рублей. Приангарье намерено войти с этим объектом в федеральный проект. По словам главы региона, вопрос о переносе аэропорта Иркутска за черту города сейчас не стоит. Скорее актуален вопрос о модернизации имеющегося аэропортового комплекса, для этого необходимо полностью реконструировать взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки авиаузла.

– Если мы включаемся в национальный проект, в том числе, по внутреннему туризму, то у нас должны быть все условия с точки зрения безопасности. Мы должны принимать воздушные суда разных видов. Однако для бюджета области 10 миллиардов – серьезная нагрузка, поэтому мы готовы рассмотреть вопросы передачи в федеральную собственность взлетно-посадочной полосы, – подчеркнул Игорь Кобзев.