Аэропорту в Иркутске не нашли исполнителя

По итогам конкурса на развитие авиаузла в Иркутске исполнитель не определён. Ранее тендер выиграло ООО «Алмаз», снизив начальную цену контракта более, чем в три раза. В установленные законодательством сроки победитель не направил заказчику подписанный проект контракта или протокол разногласий, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта, сообщают в областной администрации.
Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, в настоящее время прорабатываются варианты формы нового конкурсного отбора квалифицированного консультанта для привлечения инвестиций на развитие авиационного узла города Иркутска.
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Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что на ремонт иркутского аэропортового комплекса требуется около 10 млрд рублей. Приангарье намерено войти с этим объектом в федеральный проект. По словам главы региона, вопрос о переносе аэропорта Иркутска за черту города сейчас не стоит. Скорее актуален вопрос о модернизации имеющегося аэропортового комплекса, для этого необходимо полностью реконструировать взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки авиаузла.
– Если мы включаемся в национальный проект, в том числе, по внутреннему туризму, то у нас должны быть все условия с точки зрения безопасности. Мы должны принимать воздушные суда разных видов. Однако для бюджета области 10 миллиардов – серьезная нагрузка, поэтому мы готовы рассмотреть вопросы передачи в федеральную собственность взлетно-посадочной полосы, – подчеркнул Игорь Кобзев.