Банк России предпочел золото доллару

Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар.

Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля ЦБ на середину 2020 года. По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд). По сравнению с предыдущим таким периодом, отражавшим данные на конец марта 2020 года, доля золота в российских резервах выросла с 20,8% до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7% до 22,2%. Отказ России от доллара США это вынужденная история, связанная с политическими рисками. Видимо, изначально в Кремле полагали, что с Трампом можно будет договориться. Однако, потом поняли, что это не так.

До марта 2018 года Банк России держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц. Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года лишь на $6 млрд. Одновременно российский регулятор наращивал долю золота в резервах. В 2016–2018 годах она колебалась в диапазоне 15–17%, а в декабре 2020 года составила почти 23% ($133,7 млрд). При этом с апреля 2020 года Банк России больше не закупает золото: в физическом выражении его запасы остаются на уровне 73,9 млн тройских унций, но их стоимость за этот период выросла на 12%, или на $13,8 млрд благодаря росту мировых цен на драгоценный металл. В 2020 году цены на золото повысились почти на 25% — наилучший результат с 2010 года.

Монетарное золото хранится в России, данные инвестиции не могут быть заморожены. Пандемия COVID-19, конечно, сыграла в пользу Российской Федерации, уход от риска спровоцировал рост спроса на благородный металл. Вместе с тем начавшийся 2021 год, вероятно, будет не столь позитивен. На фоне вакцинации и завершения рецессии страх должен покинуть рынки, а с уходом страха снизится и спрос на золото. Мы уже писали, что в текущей ситуации оптимальна стратегия – «купи нефть, продай золото». Впрочем, Банк России не инвестиционный фонд, его задача – надежность инвестиций и минимизация риска. Золото – прекрасный инструмент диверсификации.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»