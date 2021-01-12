Землетрясение в Монголии связано с сентябрьским сейсмособытием на Байкале – ученый

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение в Монголии, толчки от которого ощущались в Иркутской области сегодня, связано с сентябрьским сейсмособытием на Байкале, пишет ТАСС.

«На протяжении последнего года наблюдается повышенная сейсмическая активность [в Байкальской рифтовой зоне], и все эти землетрясения связаны друг с другом. Сентябрьское землетрясение, которое произошло в зоне главного Саянского разлома, обозначило перемещение Евразийской плиты относительно Амурской плиты. Землетрясение, которое было в сентябре, спровоцировало те землетрясения, которые были в декабре и которое произошло сегодня. То есть перемещение двух литосферных плит, зафиксированное в сентябре, вызвало растяжение, которое фиксируется в пределах Байкальского рифта в декабре и январе. Это взаимосвязанная цепочка событий», – приводятся в сообщении слова Гладкочуба.

Ученый также подчеркнул, что жителям прибайкальских регионов всегда нужно быть готовыми к землетрясениям, поскольку Байкальская рифтовая зона характеризуется высокой сейсмической активностью.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло сегодня в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока.

Землетрясение, с которым связано, по мнению ученого, сегодняшнее сейсмособытие, произошло 21 сентября 2020 года, эпицентр находился на Байкале в 15 км от поселка Култук. Интенсивность в эпицентре – 8,1 балла. В Иркутске, Ангарске, Шелехове – 5 баллов