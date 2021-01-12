Землетрясение: 7 вопросов по ОБЖ в сейсмически активном регионе

«Да сколько можно?», «Когда это закончится?», «Может, хватит уже?» Какие только риторические вопросы не задавали 12 января жители Иркутска в соцсетях, проснувшись в 5.32 утра от сильных подземных толчков. При этом очередное землетрясение в очередной раз породило не только риторические, но и вполне конкретные вопросы по ОБЖ: на каком этаже безопаснее жить, действительно ли частный дом надёжнее многоэтажки, какой запас прочности у иркутских высоток, какие технологии гарантируют сейсмонадёжность индивидуального дома и др. Ответы на них – в материалах, опубликованных на портале SIA.RU

ЖК "Стрижи Сити". Фото «Восток Центр Иркутск»

1. На каком этаже жизнь безопаснее?

Одна из пользовательниц Фейсбука поделилась, что «зря, наверное, решила пожить на 15-м этаже». Но главный инженер «Сибирского проектного института» Андрей Заварухин считает, что поводов для беспокойства у иркутян, чьи квартиры расположены на верхних этажах в высотных домах, нет. Просто там может сильнее ощущаться землетрясение.

– Чем выше этажность, тем больше амплитуда колебаний. При равных условиях здание с большей этажностью будет иметь большую амплитуду перемещений при сейсмическом воздействии, но если здание запроектировано правильно, то при расчетном землетрясении это не окажет существенного влияния на несущие конструкции за счёт увеличения периода собственных колебаний, – успокаивает эксперт. – Надо понять, что в современных зданиях при землетрясении опасны не стены и перекрытия, а незакреплённые шкафы и полки, которые будучи смещёнными и опрокинутыми при сейсмическом толчке, могут нанести травмы и увечья обитателям квартиры.

2. Какие многоэтажки надёжнее?

Очень многих иркутян, особенно тех, кто живёт в новостройках, волнует вопрос, какие здания более сейсмоустойчивы: построенные за последние 10 лет или те, что строились гораздо раньше, в советское и перестроечное время?

– Современное домостроение – при добросовестном подходе и надлежащем контроле – имеет хорошую степень надёжности. Расчётные данные по сейсмоустойчивости для зданий и сооружений в Иркутске – 8 баллов, при этом раньше расчётная сейсмостойкость зданий и сооружений в Иркутске была меньше, а после трагедии на Сахалине в середине 90-х годов, её подняли на один балл по всей стране. Так что у домов 50-60-х годов она ниже, а кроме этого они имеют и свой ресурс износа, так как не были рассчитаны на сто лет эксплуатации, особенно дома 335-й серии с неполным каркасом. При этом здания с несущими кирпичными стенами, а их достаточно много в Иркутске, достаточно устойчивы. У нас ведь есть каменные здания 19 века, которые стоят более столетия и замечательно себя чувствуют, и я думаю, будут ещё стоять, – пояснил генеральный директор строительной компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал.

3. Нужно ли выходить на улицу?

Этот вопрос тоже очень популярен у пользователей соцсетей, и бурно обсуждается после каждого сейсмического события. Вот как на него ответил в Фейсбуке Михаил Сигал:

– В здании важен каркас, поскольку именно он формирует несущую способность здания и создаёт внутренние зоны безопасности. То есть дом не сложится. Но при высокой балльности у любого здания возможны частичные разрушения фасадных элементов, остекления, навесных элементов. И падение таких фрагментов с высоты – наиболее опасно для людей, которые выходят на улицу, чтобы переждать повторные толчки. Поэтому в современных домах при землетрясении лучше оставаться внутри здания, или уходить от дома на безопасное расстояние.

4. Кто контролирует сейсмоустойчивость зданий?

За счёт чего гарантируется сейсмоустойчивость современных зданий? И кто это контролирует? Эти вопросы также одни из наиболее задаваемых в интернете. Нашему порталу на него ответил Александр Гончаров, начальник производственного комплекса завода ЖБИ «Сибавиастрой».

– Сейсмоустойчивость здания предполагает, что оно спроектировано с учетом всех требований актуального СП по сейсмике. Проектная документация в обязательном порядке проходит экспертизу. Проектировщик отвечает за это. Строительная организация (подрядчик) отвечает за то, что здание возведено в полном соответствии с проектом. Застройщик обязан осуществлять строительный контроль за подрядчиком. Также на этапе ввода в эксплуатацию здание принимает Служба государственного строительного надзора.

При этом Александр, особо подчёркивает, что если здание запроектировано устойчивым для сейсмики 9 баллов, то оно спокойно переносит такие землетрясения в течение всего срока службы, а на практике и дольше.

5. Индивидуальный – значит, безопасный?

Практически безопасными для жизни в сейсмически активных регионах многие считают индивидуальные дома. Насколько такое мнение соответствует действительности, порталу SIA.RU прокомментировала коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

– Уверенным в сейсмобезопасности индивидуального или малоэтажного дома можно быть, если его возводила компания с необходимым опытом работ и квалифицированным составом инженерно-технических работников. В этом случае есть гарантия, что будут соблюдены все основные принципы проектирования в сейсмоопасных районах на основании строительных норм и правил, гарантирующих сейсмостойкость сооружений 7, 8 и даже 9 баллов. Дело в том, что сейчас и в малоэтажном, и многоэтажном домостроении в проекты закладываются мероприятия для повышения сейсмоустойчивости зданий – определенные конструктивные схемы, дополнительные монолитные железобетонные элементы: сейсмопояса, рамы, сердечники, обрамления проемов окон, дверей и ворот, а также увеличивается несущая способность конструкций (повышаются марки бетона, добавляется армирование). Кроме того, при устройстве стен из кирпича, газобетонных или других блоков, обязательным является наличие дополнительного армирования кладки. Отмечу, что эти требования одинаково обязательны как для многоэтажного, так и малоэтажного строительства.

5. Какие технологии применяются в ИЖС?

В обсуждениях темы «боишься землетрясений – строй свой дом» часто встречается вопрос, какие технологии гарантируют сейсмонадёжность индивидуального дома?

По словам руководителя девелоперской компании META_Estate Дмитрия Кузнецова, это полностью монолитная структура дома и полностью монолитные перекрытия, ригели, колонны. Это железобетон, т.е. это пространственная структура, которая не должна ломаться при 8-балльном землетрясении. Кроме этого, предпочтительные для нашего региона типы фундаментов.

– Самый надежный и устойчивый в сейсмических условиях и одновременно самый понятный и простой – это плитный фундамент. Мощная, жесткая фундаментная плита надежнее, чем сваи, которые при движении земной коры могут быть срезаны. С плитой вряд ли что-то произойдёт, - комментирует Дмитрий. – Единственная опасность при мощном землетрясении, например, на глиняных грунтах, которые в этой ситуации становятся пластичными, – дом может просесть. Но это только в теории.

7. Как обеспечить качество?

И ещё один немаловажный вопрос, связанный с сейсмобезопасностью своего дома: качество материалов, из которых он строится.

Это очень важно, уверен главный инженер проекта «Победа» Константин Скрябиков, потому что, к примеру, качество железобетона, которое достигается в заводских условиях, невозможно достичь на строительной площадке.

– Во-первых, потому что на стройплощадке отсутствует входной лабораторный контроль качества всех исходных материалов, – пояснил эксперт. – Во-вторых, в построечных условиях невозможно выполнить виброуплотнение, которое проходит при формовании бетона. В-третьих, невозможно выполнить пропарку изделий, которая тоже предусмотрена на заводе. И последнее – это технический контроль качества на выходе готовой продукции, который также проводится в лаборатории.

Кстати

Практически после каждого землетрясения в интернете повышается интерес к устойчивости Иркутской ГЭС и плотины. Но как сообщили SIA.RU в пресс-службе компании "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" ещё в сентябре 2020 года, сейсмоустойчивость плотины и здания Иркутской ГЭС рассчитана на девятибалльное землетрясение по шкале Рихтера. Землетрясения такой силы в 300-летней истории наблюдений в Иркутске ещё не было.