Кобзев поручил строить круглосуточно дзержинский детсад, который не успели сдать вовремя

Губернатор Иркутской области на своей странице в Instagram разместил видеозаписи с рабочей поездки в поселок Дзержинск, в рамках которой посетил новый детсад. Объект должны были ввести в эксплуатацию до конца 2020 года, однако подрядчик сорвал сроки. Чтобы как можно скорее открыть организацию, Игорь Кобзев поручил работать над строительством объекта круглосуточно и без выходных.

Глава региона отметил, что сроки сдачи здания ранее уже переносились на 10 января, однако детский сад пока не готов. Власти Иркутского района отмечают, что сложности возникли ввиду отсутствия дороги, которая ведет к зданию, – она только проектируется.

Во время переговоров выяснилось, что заказчик объекта – администрация Иркутского района – намеревался открыть учреждение лишь 1 июня. Кобзев категорически не согласился с этим решением и поручил работать над возведением объекта 24 часа в сутки, чтобы открыть его как можно раньше, а также предложил возить детей в сад на автобусе, пока отсутствует дорога.

Напомним, детсад в Дзержинске начали строить в сентябре 2020 года, он рассчитан на 145 мест.