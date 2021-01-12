В Иркутской области свободными остаются более 30% коек для больных COVID-19

– Свободный коечный фонд в ковидных госпиталях достаточный. В связи с этим необходимо продолжить поэтапное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи. Особенно это важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев также сообщил, что мощности по тестированию достаточные. На особом контроле остается ситуация с обеспеченностью медпрепаратами. Кроме того, продолжается вакцинация медиков и педагогов. Накануне в регион поступила очередная партия в количестве 3900 доз вакцины против COVID-19.

За последние сутки в Приангарье 260 человек заболели коронавирусом. Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразились 260 людей. Вылечились от болезни за день 255 людей, скончались непосредственно от ковида – 11 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 43,9 тысячи людей.