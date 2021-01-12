Новости

В Иркутской области свободными остаются более 30% коек для больных COVID-19

– Свободный коечный фонд в ковидных госпиталях достаточный. В связи с этим необходимо продолжить поэтапное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи. Особенно это важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – подчеркнул Игорь Кобзев.  

Читайте также:

Власти Приангарья разрешили театрам и стадионам возобновить работу
12 января 2021
Глава минздрава Приангарья заявил, что 5-7% жителей региона переболели коронавирусом
12 января 2021

Игорь Кобзев также сообщил, что мощности по тестированию достаточные. На особом контроле остается ситуация с обеспеченностью медпрепаратами. Кроме того, продолжается вакцинация медиков и педагогов. Накануне в регион поступила очередная партия в количестве 3900 доз вакцины против COVID-19. 

За последние сутки в Приангарье 260 человек заболели коронавирусом. Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразились 260 людей. Вылечились от болезни за день 255 людей, скончались непосредственно от ковида – 11 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 43,9 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3157)


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании